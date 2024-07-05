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        Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesir'in 35 yıllık Kırkpınar altın kemeri hasretini sonlandırmak istiyor:

        CİHAN DEMİRCİ - Balıkesirli pehlivan Ertuğrul Dağdeviren, memleketinin 35 yıllık Kırkpınar altın kemeri hasretini sona erdirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:40
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        Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesir'in 35 yıllık Kırkpınar altın kemeri hasretini sonlandırmak istiyor:
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        CİHAN DEMİRCİ - Balıkesirli pehlivan Ertuğrul Dağdeviren, memleketinin 35 yıllık Kırkpınar altın kemeri hasretini sona erdirmek istiyor.

        Ertuğrul Dağdeviren, AA muhabirine, Kırkpınar için yıl boyunca sistemli bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

        Baş boyundaki pehlivanların yılların tecrübeleriyle er meydanına çıktığını belirten Ertuğrul Dağdeviren, "Bu yıl daha çok kondisyona yönelik çalışma yaparak güzel bir süreç geçirdik. Kendimizden eminiz. Üzerimizde tatlı bir stres var. Balıkesir'e 35 seneden beri altın kemer gelmiyor. Halk bunun beklentisi içerisinde bizden. En son 1989 yılında Saffet Kayalı ustamız altın kemeri Balıkesir'e götürmüş. Biz de bu yıl Kırkpınar'da birinci olarak altın kemeri Balıkesir'e götürmek istiyoruz." diye konuştu.

        - "Kültür mirasçılarıyız"

        Ertuğrul Dağdeviren, başpehlivanlıkta 6. yılı olduğunu anımsattı.

        Türkiye'de düzenlenen diğer yağlı güreş organizasyonlarında yaklaşık 15 kez birincilik elde ederek kupa ve kemerler kazandığını anlatan Ertuğrul Dağdeviren, "Tabii buranın altın kemeri ve birinciliği bambaşka, asırlardan beri süregelen tarihi mirası yaşatıyoruz. Bizim yaptığımız iş öncelikle bir spor dalı değil örf, adet, anane... Kültür mirasçılarıyız her birimiz. Buranın kemerini almak, Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanlığı ünvanını almak çok gurur verici. Balıkesir için 35 sene reklam arası gibi bir şey olmuş ama inşallah bu kemeri kuşanmak bize nasip olur." ifadelerini kullandı.

        Kurtdereli Mehmet, Sındırgılı Şerif, Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı, Bandırmalı Sabri Acar, Bandırmalı Kara Ali Acar, Bandırmalı Hasan Acar, Magirus İbrahim Gümüş ve Saffet Kayalı'nın efsane Balıkesirli pehlivanlardan olduğunu ifade eden Ertuğrul Dağdeviren, ustalarının izinden gidip bu yıl altın kemerin sahibi olmak istediğini kaydetti.

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