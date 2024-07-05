Yağlı güreşlerin gür sesi Şükrü Kayabaş bu yıl vedada kararlı

ÖZGÜN TİRAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, er meydanlarına vedaya hazırlanıyor.

Son 5 yıldır katıldığı organizasyonlarda veda konuşması yapan Kayabaş, çıraklarının ısrarıyla yeniden er meydanlarındaki yerini alıyor.

"Çayırın efsanesi" lakabıyla anılan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Kayabaş, bu yıl er meydanına veda etmekte kararlı.

Kayabaş, AA muhabirine, yaşı itibarıyla seyirciyle artık vedalaşma vaktinin geldiğini söyledi.

Son kez çıraklarının yoğun ısrarı üzerine er meydanına geldiğini anlatan Kayabaş, final müsabakalarında er meydanına kesin olarak veda edeceğini kaydetti.

Er meydanını çok sevdiğini dile getiren Kayabaş, 60 yıla yakın cazgırlık hayatında Balıkesirli ustası Şirin Mustafa'yı örnek aldığını dile getirdi.

Er meydanında birçok anısının olduğunu vurgulayan Kayabaş, "Şimdi benim yardımcım Emin Ger burada görev yapıyor. Buradaki bütün cazgırlar, başcazgırlığa aday." diye konuştu.

Cazgırlık kariyerine Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde başladığını anlatan Kayabaş, her işin başlangıcı gibi sonunun da olduğunu kaydetti.