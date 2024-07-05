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        Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları, Meriç Nehri'nde düzenlenecek

        Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları, Edirne'de düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:01
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        Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları, Meriç Nehri'nde düzenlenecek
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        Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları, Edirne'de düzenlenecek.

        Türkiye Kürek Federasyonundan alınan bilgiye göre organizasyon, 13-14 Temmuz'da Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek.

        Organizasyonun ilk günü 13 Temmuz Cumartesi, yıldız erkekler, yıldız kadınlar ve küçük erkekler ile master erkekler, master kadınlar ve master mix yarışları, programın son günü 14 Temmuz Pazar ise genç erkekler, genç kadınlar, küçük kadınlar ile master erkek, master kadın ve master mix kategorilerinde yarışlar olacak.

        Yarışlara, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2024 yılı vizesi olan ve http://www.tkf.gov.tr/1/yarismakategorikatilimformu-5825.aspx formunu dolduran sporcular katılabilecek. "Yarışma Kategori Katılım Belgesi" çıkarılan sporcular ise bu belgelerini ibraz ederek yarışa dahil olacak.

        Her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, 15 yaş altı erkekler (KE), 15 yaş altı kadınlar (KK), 17 yaş altı erkekler (YE), 17 yaş altı kadınlar (YK), 19 yaş altı erkekler (GE) ve 19 yaş altı kadınlar (GK) kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere ise kupa verilecek.

        Türkiye Kürek Federasyonunun organize ettiği yarışın onur kurulunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve TED Edirne Koleji ve Kürek Kulübü Kurucusu Nesim İba yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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