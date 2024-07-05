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        Edirneli semazenler Muradiye Camisi avlusunda her cuma sema gösterisi sunacak

        Edirne'de lise öğrencilerinden oluşan Edirne Valiliği Semazen Grubu, Muradiye Camisi avlusunda sema gösterisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:36
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        Edirneli semazenler Muradiye Camisi avlusunda her cuma sema gösterisi sunacak
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        Edirne'de lise öğrencilerinden oluşan Edirne Valiliği Semazen Grubu, Muradiye Camisi avlusunda sema gösterisinde bulundu.

        Cami avlusunda cuma namazı sonrası gerçekleşen sema gösterisini namazdan çıkan Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve cami cemaati izledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Sabahattin Harma'nın yönetimindeki semazen grubunda Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 12 öğrenci yer alıyor.

        Vali Sezer'in talimatıyla kurulan semazen grubu ramazan ayında da Balkan ülkelerinde sema gösterileri sundu.

        - Gelenek Edirne'ye yakışır şekilde harekete geçecek

        Sezer, gösterinin ardından AA muhabirine, Konya ve İstanbul'dan sonra üçüncü büyük Mevlevihane olan Muradiye Camisi avlusundaki Mevlevihane'nin işgaller döneminde yıkıldığını belirtti.

        Edirne'nin o dönem semazen yetiştiren ve semazenlerin Rumeli'ye gitmesini sağlayan önemli bir merkez olduğunu söyleyen Sezer, önemli bir geleneğin günümüzde kaybolmuş durumda olduğunu dile getirdi.

        Bu geleneği Edirne'ye yakışır şekilde harekete geçirmeye çalıştıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu manada aşağı tarafta kazı çalışmalarını tamamladık. Şu anda aslına uygun bir şekilde Mevlevihane'yi yeniden inşa etmeye başlayacağız. Projesi, çalışmaları devam ediyor. Osmanlı döneminde de Muradiye Camisi'nde de sema gösterileri yapılmış. O zamana kadar da Kültür Bakanlığımızın destekleriyle bizim semazenlerimizi yetiştirdik. Çocuklarımız çalışıyorlar ve bunlar geleceğin buradaki semazenleri olacaklar. Balkanlar'da da ramazan boyunca gösteriler düzenlediler. Muradiye Camisi avlusunda Mevlevihane yeniden faaliyete geçirilene kadar cuma günleri sema gösterileri olacak."

        Selimiye Camisi'nden Muradiye Camisi'ne kadar olan kısımda sokak sağlamlaştırma yapılacağını dile getiren Sezer, bu bölümün manevi havasına yakışır şekilde ziyaretçilere açılacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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