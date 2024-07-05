Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kırkpınar Er Meydanı yenilenecek

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yenileneceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar Er Meydanı yenilenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yenileneceğini belirtti.

        Türkiş, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, ata sporu yağlı güreşe katkıda bulunmak için hep birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımın bu yıl başlanan lig usulüyle belirleme sisteminin Kırkpınar'ı taçlandıracağını aktaran Türkiş, "Yeni sistemin Kırkpınar'a zarar vermek değil Kırkpınar'ı kurtarmak amacıyla yapıldığını ifade ettik. Herkesin katılmasının serbest olduğu yer değerli bir yer değildir. Katılımın belirli kurallara bağlandığı objektif kriterlerle korunduğu yerler değerlidir, biz de Kırkpınar'da bunu yaptık." dedi.

        Kırkpınar daveti dolayısıyla Ankara'da çeşitli ziyaretler ve temaslarda da bulunduklarını anlatan Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yenilenmesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Yeni er meydanının en kısa zamanda hayata geçmesi için adım attıklarını belirten Türkiş, "Kesinlikle Kırkpınar'ın saha sorunu çözülecek. Valimiz, Belediye Başkanımız, Kırkpınar Ağamız bu konuya vakıf ve konu değerlendiriliyor. Edirne'ye Kırkpınar'a yakışır bir güreş sahası yapılacak ve hepimiz bundan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

        Er meydanının aynı yerinde kalmasını desteklediğini anlatan Türkiş, yerle ilgili tüm dinamiklerin bir araya gelip karar vereceğini kaydetti.

        - Ağalık ihalesi 22 milyon 222 bin lira bedelle açılacak

        Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Kırkpınar'da uzun yıllar ağalık yaptığını ve artık Kırkpınar ağalığını taşıyacak birine devretmek istediğini anlattı.

        Kırkpınar Ağalığı ihalesini 22 milyon 222 bin lira bedelle açacağını aktaran Selim, "Bu işin parayla alakası yok, benim yapmış olduğum yardımlara bakarsan Kırkpınar'da bana daha 50 yıl ağalık yaptırırdı." dedi.

        Selim, er meydanının yenilenmesini desteklediğini, bu konuyla ilgili gereken desteği de vereceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Edirneli semazenler Muradiye Camisi avlusunda her cuma sema gösterisi sunac...
        Edirneli semazenler Muradiye Camisi avlusunda her cuma sema gösterisi sunac...
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları, Meriç Nehri'nde...
        Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları, Meriç Nehri'nde...
        Kırkpınar'ın "yiğit aslanları" başpehlivanlar, yarın er meydanında kozların...
        Kırkpınar'ın "yiğit aslanları" başpehlivanlar, yarın er meydanında kozların...
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yap...
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yap...
        Yağlı güreşlerin gür sesi Şükrü Kayabaş bu yıl vedada kararlı
        Yağlı güreşlerin gür sesi Şükrü Kayabaş bu yıl vedada kararlı