Başında beş dikiş ile meydana çıkan güreşçi, rakibini 1 dakikada yendi

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Teşvik-2 boyda mücadele eden Volkan Bilgin, başında beş dikiş olmasına rağmen rakibini 1 dakikada yenmeyi başardı.

Kocaeli'de katıldığı yağlı güreş organizasyonunda girdiği mücadelede yaralanan Bilgin, başında beş dikiş olmasına rağmen Er Meydanı'nda güreş tutmak istedi.

Bilgin, peşreve çıkarak daha sonra rakibiyle güreş yaptı. Bilgin, güreş başlaması sonrası 1 dakika içerisinde rakibini yendi.

Volkan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başındaki dikişlere rağmen Er Meydanı'nda güreş yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Tüm zorluklara rağmen rakibini yenmeyi başardığını anımsatan Bilgin, "Rakibimi 1 dakikada yendim. Çok mutluyum. Tabii ki dikişler nedeniyle biraz zor oldu." dedi.

Bilgin, bundan sonraki hedefinin de diğer rakiplerini yenmek olduğunu kaydetti.