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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları tamamlandı

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları Edirne'de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:33 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:33
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları tamamlandı
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları Edirne'de sona erdi.

        Kırkpınar'ın ikinci gününde başpehlivanlık boyu hariç diğer boylarda 812 pehlivan kıran kırana mücadeleler sergiledi.

        Er Meydanı'nda rakiplerinin sırtını yere getiren pehlivanlar, kendi boylarında ilk 32'ye kalma başarısı gösterdi.

        Bu yıl format değişikliği nedeniyle organizasyon alışılagelmişin dışında dün başpehlivanlık ön eleme güreşleriyle başlamıştı.

        Kırkpınar'ın üçüncü gün müsabakaları yarın minik ve teşvik boyundaki pehlivanların güreşleriyle saat 09.30'da start alacak.

        Baş boyunda ilk tur mücadeleleri de yarın yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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