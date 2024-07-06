"Kırkpınar Konserleri"nde klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.

Sarayiçi’nde sahne alan Şenlendirici, kimi zaman hareketli kimi zaman hüzünlü şarkılar icra etti.

İzleyenler, Şenlendirici'nin çaldığı Roman havalarında dans etti.

Şenlendirici, yaptığı konuşmada, Edirne'de konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Bergamalı olduğunu bilmeyenlerin kendisini Trakyalı sandığını anlatan Şenlendirici, "Olsun bir tarafımız da Trakyalı. Kırkpınar'da burada olmak ayrı bir şeref. Yüzyıllardır süren bir etkinlik. Yıllar önce gelmiştim Kırkpınar'a. Güzel bir akşam oldu, hepiniz şeref verdiniz." diye konuştu.