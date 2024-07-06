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        "Kırkpınar Konserleri"nde klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı

        Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:24 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:24
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        "Kırkpınar Konserleri"nde klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı
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        Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.

        Sarayiçi’nde sahne alan Şenlendirici, kimi zaman hareketli kimi zaman hüzünlü şarkılar icra etti.

        İzleyenler, Şenlendirici'nin çaldığı Roman havalarında dans etti.

        Şenlendirici, yaptığı konuşmada, Edirne'de konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Bergamalı olduğunu bilmeyenlerin kendisini Trakyalı sandığını anlatan Şenlendirici, "Olsun bir tarafımız da Trakyalı. Kırkpınar'da burada olmak ayrı bir şeref. Yüzyıllardır süren bir etkinlik. Yıllar önce gelmiştim Kırkpınar'a. Güzel bir akşam oldu, hepiniz şeref verdiniz." diye konuştu.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Şenlendirici'ye konser için teşekkür etti ve çiçek verdi.

        Edirne'ye eğlenmenin çok yakıştığını belirten Akın, Edirne'nin düğününün dolu dolu devam ettiğini kaydetti.

        Kırkpınar Konserleri'nin son etkinliği kapsamında yarın gece Bengü 20.00'de Sarayiçi'nde sahne alacak. Konserin ardından aynı alanda dev ekranda Türkiye - Hollanda çeyrek final maçı 22.00'de yayınlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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