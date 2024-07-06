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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü günü, minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:21
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü günü, minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Organizasyon bu yıl, format değişikliği nedeniyle alışılagelmişin dışında önceki gün başladı. Üçüncü gün güreşleri ise minik 1 boy pehlivanlarla start aldı.

        Bugün baş boyunda 40, baş altı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük, deste orta, deste küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2, minik 1 boylarında 32 pehlivan güreş tutacak.

        Önceki gün gerçekleşen ön elemeyi geçen Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman ve Yunus Emre Yaman, baş boyu mücadelelerine adlarını yazdırmıştı.

        Bu isimler, organizasyona direkt katılım hakkı kazanan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal ve Faruk Akkoyun'un da aralarında olduğu pehlivanlarla mücadele verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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