663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Bu isimler, organizasyona direkt katılım hakkı kazanan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal ve Faruk Akkoyun'un da aralarında olduğu pehlivanlarla mücadele verecek.

Organizasyon bu yıl, format değişikliği nedeniyle alışılagelmişin dışında önceki gün başladı. Üçüncü gün güreşleri ise minik 1 boy pehlivanlarla start aldı.

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