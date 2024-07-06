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        Er meydanındaki güreşçilerin bir rakibi de "sıcak hava" oluyor

        FIRAT ÇAKIR - İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı sıcaklıklar, er meydanındaki güreşçileri olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:10
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        Er meydanındaki güreşçilerin bir rakibi de "sıcak hava" oluyor
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        FIRAT ÇAKIR - İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı sıcaklıklar, er meydanındaki güreşçileri olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de son günlerde yaşanan bunaltıcı hava sıcaklıkları, güreşlerin durağan geçmesine neden oluyor. Güreşçilerin sarf ettikleri efor, sıcak hava nedeniyle zaman zaman düşüyor.

        Güreşçiler yağlandıkları için sıcak havayı daha fazla hissediyor. Pehlivanlar, rakiplerinin yanı sıra bunaltıcı sıcağa karşı da mücadele etmek zorunda kalıyor.

        - "Bizi rakipten sonra en fazla etkileyen bir yağ, bir de sıcak hava"

        Başpehlivanlardan Recep Kara, AA muhabirine, aşırı sıcaklıkların güreşçileri olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

        Antrenmanlı oldukları için bir yandan rakipleri diğer yandan da sıcak havayla mücadele edebildiklerini anlatan Recep Kara, sıcak havada güreşmenin çok zor olduğunu da vurguladı.

        Son yıllarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu anlatan Recep Kara, zaman zaman bunaldıklarını kaydetti.

        Sıcaklıklar nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihinin değiştirilmesi önerisinde bulunan Recep Kara, "Bizi rakipten sonra en fazla etkileyen bir yağ, bir de sıcak hava. O gerçekten zorluyor bizi. Ama burada insan sağlığı çok önemli, hava şartları ve iklim şartlarını göz önünde bulundurarak güreş saatleri mesela akşam saatlerine alınabilir veya mevsim değişikliği yapılabilir. Mayıs ayına ya da yazın başlangıcına Kırkpınar alınabilir. Bu benim önerim." şeklinde konuştu.

        - "Sıcak havadan olumsuz etkileniyoruz"

        Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise sıcak havanın tüm canlılar gibi güreşçileri de olumsuz etkilediğini belirtti.

        Haziran ve temmuz ayının çok sıcak olduğunu dile getiren Mehmet Yeşil Yeşil, "Biz Antalyalılar olarak sıcağı seviyoruz ama herhalde ben hatırlamıyorum bir haziran ayının, bir temmuz ayının bu kadar sıcak geçtiğini." dedi.

        Tüm pehlivanlara başarı dileğinde bulunan Mehmet Yeşil Yeşil, sıcağa rağmen seyri güzel güreşler yapmaya çalışacaklarını ifade etti.

        Yağ ve sıcak havanın güreşçileri bunalttığını dile getiren Mehmet Yeşil Yeşil, şunları kaydetti:

        "Sıcak havadan olumsuz etkileniyoruz. Çünkü hep aynı yerde yağlanıyoruz, pehlivanların salavatlandığı yerde ayaklarımızın yandığı çok oldu. Çünkü yağ devamlı oraya akıyor ve üzerine devamlı güneş çarpıyor. Yağ, deri kispet sıcakla beraber bizi zorluyor. 11.00 ile 16.00 saatleri arasında uzmanların 'dışarı çıkmayın' dediği saatlerde biz deri kispetle yağlı bir şekilde rakibimizle mücadele ediyoruz. Altı adamı yenerek başpehlivanlığı kazanmak zorundayız. Öyle zor bir işle mücadele ediyoruz."

        - "Çok bunaltıcı oluyor"

        Başpehlivanlardan Nedim Gürel de sıcak havada Antalyalı güreşçilerin avantajlı olduğunu ancak onların bile zaman zaman bunaldıklarını gözlemlediğini belirtti.

        Şubat ayından bu yana sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Nedim Gürel, sıcağa rağmen güreşmeye devam etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

        Güneşin verdiği sıcaklığın yağla buluştuğunda sıcağı daha fazla hissettiklerini anlatan Nedim Gürel, "Özellikle maç esnasında altta kaldığınızda rakip size baskı uyguladığı zaman gerçekten çok bunaltıcı oluyor. Ama Kırkpınar burası, her şeye hazır olmak lazım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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