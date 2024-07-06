Er meydanındaki güreşçilerin bir rakibi de "sıcak hava" oluyor

FIRAT ÇAKIR - İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı sıcaklıklar, er meydanındaki güreşçileri olumsuz etkiliyor.

Edirne'de son günlerde yaşanan bunaltıcı hava sıcaklıkları, güreşlerin durağan geçmesine neden oluyor. Güreşçilerin sarf ettikleri efor, sıcak hava nedeniyle zaman zaman düşüyor.

Güreşçiler yağlandıkları için sıcak havayı daha fazla hissediyor. Pehlivanlar, rakiplerinin yanı sıra bunaltıcı sıcağa karşı da mücadele etmek zorunda kalıyor.

- "Bizi rakipten sonra en fazla etkileyen bir yağ, bir de sıcak hava"

Sıcaklıklar nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihinin değiştirilmesi önerisinde bulunan Recep Kara, "Bizi rakipten sonra en fazla etkileyen bir yağ, bir de sıcak hava. O gerçekten zorluyor bizi. Ama burada insan sağlığı çok önemli, hava şartları ve iklim şartlarını göz önünde bulundurarak güreş saatleri mesela akşam saatlerine alınabilir veya mevsim değişikliği yapılabilir. Mayıs ayına ya da yazın başlangıcına Kırkpınar alınabilir. Bu benim önerim." şeklinde konuştu.

Antrenmanlı oldukları için bir yandan rakipleri diğer yandan da sıcak havayla mücadele edebildiklerini anlatan Recep Kara, sıcak havada güreşmenin çok zor olduğunu da vurguladı.

- "Sıcak havadan olumsuz etkileniyoruz"

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise sıcak havanın tüm canlılar gibi güreşçileri de olumsuz etkilediğini belirtti.

Haziran ve temmuz ayının çok sıcak olduğunu dile getiren Mehmet Yeşil Yeşil, "Biz Antalyalılar olarak sıcağı seviyoruz ama herhalde ben hatırlamıyorum bir haziran ayının, bir temmuz ayının bu kadar sıcak geçtiğini." dedi.

Tüm pehlivanlara başarı dileğinde bulunan Mehmet Yeşil Yeşil, sıcağa rağmen seyri güzel güreşler yapmaya çalışacaklarını ifade etti.