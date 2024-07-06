Dede ile torunu Kırkpınar'ın ritmini tutuyor

UFUK ERTOP - Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ritimleriyle yön veren Fahrettin Zurnacı (71) ile torunu Alaaddin Zurnacı (32) çayırda birlikte görev yapmanın heyecanını yaşıyor.

Babalarından ve dedelerinden edindikleri sanatı gelecek kuşaklara aktararak devam ettiren Zurnacı ailesi, güreşçilerin anlık durumlarına göre zurnanın ritmini ayarlıyor.

Fahrettin Zurnacı 56 yıldır Kırkpınar'a şahitlik ederken, 15 yıldır ise torunuyla birlikte ritim tutuyor.

- "Torunumla birlikte görev yapmaktan gurur duyuyorum"

Fahrettin Zurnacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zurnacılık mesleğini 5 kuşaktır devam ettirdiklerini ifade ederek, "Kırkpınar'da 1967 yılında zurna çalmaya başladım büyük üstatlarla, dedemlerle." dedi.

Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde zurna çalarken tarihi önemi nedeniyle diğer güreşlere göre ayrı bir heyecan yaşadığını ile getiren Zurnacı, torunuyla aynı çayıra çıktığı için de heyecanının daha çok arttığını kaydetti.

Güreşlerde zurna çalarken zaman zaman duygulandığını anlatan Zurnacı, "Torunumla birlikte görev yapmaktan gurur duyuyorum. Bu mesleği bizden öğrendi. Biz pehlivanların hareketlerine göre çalarız. Ağırlama ile başlarız, pehlivan rakibini yenerken cenk harbiyle hızlandırırız ritimleri. Ben şimdi burada şeflik yapıyorum." diye konuştu.