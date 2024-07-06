Güreşseverler Kırkpınar'a ilgi gösteriyor

Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen güreşseverler, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor.

Kırkpınar'ın üçüncü gün güreşleri sabah saatlerinde minik boylardaki pehlivanların güreşleriyle başladı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri takip etmek isteyen güreşseverler, er meydanı girişindeki bilet gişelerinde sıraya girdi.

Güreşseverler, bilet kontrollerinin ardından Er Meydanı'na girerek güreşleri izlemeye başladı.

Balıkesir'den gelen İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Kırkpınar'a ilk kez geldiğini ve yoğunluk nedeniyle bilet bulmakta zorlandığını söyledi.

Güreşlerin final günü için biletlerin tükendiğini belirten Yılmaz, Kırkpınar'da olmanın ayrı bir his olduğunu kaydetti.

Çanakkale’den gelen Ramazan Tokgöz ise 14 yıldır Kırkpınar'ı takip ettiğini ifade etti.

Biletini daha önceden aldığını aktaran Tokgöz, favori başpehlivanının Ali Gürbüz olduğunu dile getirdi.

Çankırı’dan gelen Bekir Uçuk da, yağlı güreş organizasyonlarını kaçırmadan izlediğini belirterek, "Kırkpınar'ı çok seviyoruz. Sevmesek bu sıcakta kahrını niye çekelim. Favorim Orhan Okullu ama bu yıl pek ümit vermiyor." dedi.