Kıkpınar'da polisin yoğun mesaisi sürüyor

Kırkpınar dolayısıyla Edirne'ye çeşitli kentlerden gelen polisler er meydanı içerisinde, tribünlerinde ve etkinlik alanlarında görev yapıyor.

Sarayiçi Er Meydanı'nda, yaklaşık 900 polis vatandaşlara güvenli bir seyir zevki sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ekipleri yoğun mesai harcıyor.

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