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        Kıkpınar'da polisin yoğun mesaisi sürüyor

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ekipleri yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:19
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        Kıkpınar'da polisin yoğun mesaisi sürüyor
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ekipleri yoğun mesai harcıyor.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda, yaklaşık 900 polis vatandaşlara güvenli bir seyir zevki sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

        Kırkpınar dolayısıyla Edirne'ye çeşitli kentlerden gelen polisler er meydanı içerisinde, tribünlerinde ve etkinlik alanlarında görev yapıyor.

        Polis ekipleri saha içinde zaman zaman yaşanan gerginliklere müdahale ederken, er meydanının dışında da güvenliği sağlıyor.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Atlı Birliği de gün boyunca Sarayiçi'nde devriye gerçekleştiriyor

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinasyonundaki ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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