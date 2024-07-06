Edirne'de ATM'lerin güvenlik kameralarını boyayıp kasalarını açmaya çalışan hükümlü yakalandı

Cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen hükümlünün üst aramasında tornavida, el feneri, eşofman altı ve siyah bere ele geçirildi.

Edirne'de bazı bankamatiklere (ATM) sprey boya ve tornavidayla zarar verip kasalarını açmaya çalışan, cezaevinden izinli çıkmış hükümlü gözaltına alındı.

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