Edirne'de ATM'lerin güvenlik kameralarını boyayıp kasalarını açmaya çalışan hükümlü yakalandı
Edirne'de bazı bankamatiklere (ATM) sprey boya ve tornavidayla zarar verip kasalarını açmaya çalışan, cezaevinden izinli çıkmış hükümlü gözaltına alındı.
Edirne'de bazı bankamatiklere (ATM) sprey boya ve tornavidayla zarar verip kasalarını açmaya çalışan, cezaevinden izinli çıkmış hükümlü gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kentte 5 bankamatiğe zarar veren M.U'yu şehirlerarası otobüs terminalinde yakaladı.
Cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen hükümlünün üst aramasında tornavida, el feneri, eşofman altı ve siyah bere ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.
Zanlının, bankamatiklerin güvenlik kameralarını boyayla işlevsiz hale getirip kasalarını açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.
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