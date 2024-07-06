Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı.

        Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı. Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.

        Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Edirne'de ATM'lerin güvenlik kameralarını boyayıp kasalarını açmaya çalışan...
        Edirne'de ATM'lerin güvenlik kameralarını boyayıp kasalarını açmaya çalışan...
        Para çalmak istediği 5 ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı (2)
        Para çalmak istediği 5 ATM'ye zarar veren şüpheli yakalandı (2)
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde, atlı polisler görevle...
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde, atlı polisler görevle...
        Kıkpınar'da polisin yoğun mesaisi sürüyor
        Kıkpınar'da polisin yoğun mesaisi sürüyor
        Güreşseverler Kırkpınar'a ilgi gösteriyor
        Güreşseverler Kırkpınar'a ilgi gösteriyor
        Dede ile torunu Kırkpınar'ın ritmini tutuyor
        Dede ile torunu Kırkpınar'ın ritmini tutuyor