Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti

Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.

Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı. Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.

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