663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık birinci tur müsabakaları yapıldı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık birinci turunda rakiplerini yenen 8 pehlivan, üst tura yükseldi.

Başpehlivanlar, birinci tur eşleşmeleri için Sarayiçi Er Meydanı'na davet edildi.

Eşleşmeler, lig usulü nedeniyle dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelen pehlivanlar arasında gerçekleşti.

Başpehlivanlık güreşlerine katılacak 40 pehlivanın da seyirciye takdim edilmesinin ardından güreşecek 16 isim çayırda kaldı, diğerleri ayrıldı.

Salavatlanmaları sonrası peşreve çıkan pehlivanlar, rakipleriyle güreşe başladı.

- Sert elenseler sarı kart getirdi

En dikkat çekici güreş, Cengizhan Şimşek ile Faruk Akkoyun arasında gerçekleşti.

Sert geçen güreş nedeniyle müsabakaya sık sık ara verildi. Hakemlerin uyarısına rağmen sertlik durulmayınca her iki pehlivana da sarı kart gösterildi. Güreşte ayrıca Akkoyun'a iki ihtar verildi. Normal sürede yenişme gerçekleşmedi, puanlamaya geçildi. Bu bölümde çaprazla sardığı rakibinden puan alan Akkoyun galip geldi.

Rakiplerini yenen Kürşat Şevki Korkmaz, Seçkin Duman, Faruk Akkoyun, Yunus Emre Yaman, Recep Taslak, Feyzullah Aktürk, Hamza Özkaradeniz ve Hasan Cengiz, üst tura çıktı.