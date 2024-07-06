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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur maçları tamamlandı

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:12
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur maçları tamamlandı
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi

        Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden organizasyonun başpehlivanlık ikinci turu güreşleri için eşleşen başpehlivanlar salavatlandıktan sonra güreşe tutuştular.

        Üçüncü tur müsabakaları normal süresi güreşseverin beklediği yüksek tempoda geçmedi. Pek çok pehlivana pasif güreştiği için kule hakemliğince ihtar verilirken, puanlama bölümü daha hareketli geçti.

        Rakiplerini yenen İsmail Koç, Mustafa Taş, Enes Doğan, Serhat Gökmen, Osman Kan, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Arslan, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Yıldıray Akın, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Batu ve Ertuğrul Dağdeviren üçüncü tura yükseldi.

        Favori isimlerden İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı ise elendi.

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