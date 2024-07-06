663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur maçları tamamlandı

Favori isimlerden İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı ise elendi.

Üçüncü tur müsabakaları normal süresi güreşseverin beklediği yüksek tempoda geçmedi. Pek çok pehlivana pasif güreştiği için kule hakemliğince ihtar verilirken, puanlama bölümü daha hareketli geçti.

Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden organizasyonun başpehlivanlık ikinci turu güreşleri için eşleşen başpehlivanlar salavatlandıktan sonra güreşe tutuştular.

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