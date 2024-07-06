Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yağlı güreşleri izlemek için Kırkpınar'a gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını izlemek ve ödül törenine katılmak üzere Edirne'ye gelecek.

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