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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yağlı güreşleri izlemek için Kırkpınar'a gelecek

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını izlemek ve ödül törenine katılmak üzere Edirne'ye gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:22
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yağlı güreşleri izlemek için Kırkpınar'a gelecek
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını izlemek ve ödül törenine katılmak üzere Edirne'ye gelecek.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Edirne'deki programlarına Valilik ziyaretiyle başlayacak.

        Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarıyla buluşacak.

        Cevdet Yılmaz, daha sonra Sarayiçi Er Meydanı'na geçerek, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final güreşlerini izleyecek, ödül törenine katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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