663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakaları tamamlanırken, 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlere rakiplerini yenerek tur atlayan 16 başpehlivan çıktı.

Kuralarını çekerek eşleşen başpehlivanlar cazgırın salavatlaması sonrası peşreve çıktı, ardından da güreşe başladı.

Eşleşmeler arasında Ali Gürbüz ile Feyzullah Aktürk'ün karşılaşması diğer karşılaşmalara göre daha hareketli başladı. Ali Gürbüz uzun kolları sayesinde kasnaktan tutarak rakibinin oyun kurmasına müsaade etmedi. Ancak ilerleyen dakikalarda bu müsabaka da diğer güreşler gibi seyir açısından durağanlaştı ve iki pehlivanın birbirini tarttığı bir mücadeleye döndü. Bu nedenle kule hakemliği iki pehlivana da ihtar verdi. Normal sürede yenişme olmadı. Puanlama bölümünde rakibinden puanı kapan Ali Gürbüz üst tura yükseldi.