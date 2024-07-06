663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemleri güvenlik önlemiyle er meydanından çıkarıldı

Bu sırada çevik kuvvet ekipleri önlem alarak, içeriye girişlere izin vermedi. Hakem heyetinin de polis nezaretinde er meydanından çıkması sağlandı.

Üçüncü tur müsabakalarının ardından, bazı taraftarlar kule hakemliği giriş kapısına gelerek hakem heyetine, yönetiminden dolayı tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.