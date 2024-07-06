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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemleri güvenlik önlemiyle er meydanından çıkarıldı

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakalarında görev alan hakem heyeti, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında er meydanından çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:21
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemleri güvenlik önlemiyle er meydanından çıkarıldı
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakalarında görev alan hakem heyeti, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında er meydanından çıkarıldı.

        Üçüncü tur müsabakalarının ardından, bazı taraftarlar kule hakemliği giriş kapısına gelerek hakem heyetine, yönetiminden dolayı tepki gösterdi.

        Bu sırada çevik kuvvet ekipleri önlem alarak, içeriye girişlere izin vermedi. Hakem heyetinin de polis nezaretinde er meydanından çıkması sağlandı.

        Bölgedeki vatandaşlar polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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