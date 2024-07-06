Şarkıcı Bengü, Kırkpınar konserleri kapsamında Edirne'de sahne aldı

Akın ve Bengü "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konseri bitirirken izleyiciler de sahneye çiçek attı.

Konseri takip eden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkıp şarkıcıya çiçek vererek, teşekkür etti.

Konserde bazı izleyiciler "Ne mutlu Türküm Diyene" yazılı döviz açıp Türk bayrağı salladı.

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