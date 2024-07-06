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        Şarkıcı Bengü, Kırkpınar konserleri kapsamında Edirne'de sahne aldı

        Şarkıcı Bengü, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:38 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:38
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        Şarkıcı Bengü, Kırkpınar konserleri kapsamında Edirne'de sahne aldı
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        Şarkıcı Bengü, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.

        Sarayiçi’ndeki etkinlik alanında sahneye çıkan Bengü, hareketli şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

        Konserde bazı izleyiciler "Ne mutlu Türküm Diyene" yazılı döviz açıp Türk bayrağı salladı.

        Konseri takip eden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkıp şarkıcıya çiçek vererek, teşekkür etti.

        Akın ve Bengü "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konseri bitirirken izleyiciler de sahneye çiçek attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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