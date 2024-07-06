Şarkıcı Bengü, Kırkpınar konserleri kapsamında Edirne'de sahne aldı
Şarkıcı Bengü, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.
Şarkıcı Bengü, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.
Sarayiçi’ndeki etkinlik alanında sahneye çıkan Bengü, hareketli şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.
Konserde bazı izleyiciler "Ne mutlu Türküm Diyene" yazılı döviz açıp Türk bayrağı salladı.
Konseri takip eden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkıp şarkıcıya çiçek vererek, teşekkür etti.
Akın ve Bengü "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konseri bitirirken izleyiciler de sahneye çiçek attı.
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