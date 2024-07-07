Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, tozkoparan boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 07.07.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, tozkoparan boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Sarayiçi'nde baş boyu hariç diğer tüm boylarda 16'şar pehlivan güreşecek. Baş boyunda ise 8 pehlivan mücadele edecek.

        Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesinin de yapılacağı bugünkü programda başpehlivanlar, öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için çayıra çıkacak.

        Dün gerçekleşen başpehlivanlık üçüncü tur müsabakaları sonunda Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

        Organizasyon, başpehlivanlık final güreşi ve ödül töreniyle sona erecek.

        Başpehlivanlık final güreşlerini izlemek ve ödül törenine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da Sarayiçi Er Meydanı'na gelmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        "İyi ki varsınız"
        "İyi ki varsınız"
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Bengü, Kırkpınar konserleri kapsamında Edirne'de sahne aldı
        Şarkıcı Bengü, Kırkpınar konserleri kapsamında Edirne'de sahne aldı
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemleri güvenlik önlemiyle er meyda...
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakemleri güvenlik önlemiyle er meyda...
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yağlı güreşleri izlemek için Kırkpınar'a g...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yağlı güreşleri izlemek için Kırkpınar'a g...
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur maçları tamamlandı
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur maçları tamamlandı
        Kırkpınar güreşlerinde, başpehlivanların ilk tur karşılaşmaları tamamlandı
        Kırkpınar güreşlerinde, başpehlivanların ilk tur karşılaşmaları tamamlandı