Emin Ger'i Kırkpınar'da başcazgırlık heyecanı sardı

GÖKHAN ZOBAR - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başcazgırlığını "çayırın efsanesi" Şükrü Kayabaş'tan devralacak Emin Ger, yağlı güreşin en önemli unsurlarından başcazgırlığı uzun yıllar devam ettirmek istiyor.

Er meydanlarında 15 yıldır cazgırlık yapan ve manileriyle güreş seyircisini coşturan Ger, başcazgır olacağı günün heyecanını yaşıyor.

Kırkpınar'da yıllardır başcazgır yardımcılığı görevi yapan 50 yaşındaki Antalyalı Ger, Kayabaş'ın görevi bırakması sonrası başcazgırlığa geçecek.

Emin Ger, el aldığı ustalarının izinden uzun yıllar mesleğine devam edip genç cazgırlar yetiştirmeyi hedefliyor. Ger, AA muhabirine, ustalarının izinde Kırkpınar'da cazgırlık yaptığını söyledi. Sarayiçi Er Meydanı'nda görev yapmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Ger, "Bu bir bayrak yarışı. Öncelikle yıllarca görev yapmış ustamız Mehmet Tura'ya (Pele Mehmet) Allah'tan rahmet diliyorum. Başcazgır olarak bana da manevi babalık yapan Şükrü Kayabaş'a da Allah'tan uzun ömür diliyorum." dedi.

Ger, Kırkpınar'da başcazgırlık yapacak olmanın büyük bir sevinç ve mutluluk olduğunu dile getirdi. Uygun görülmesi halinde başcazgırlığa yükseleceğini ifade eden Ger, "Öncelikle Edirne Belediye Başkanımız, büyüklerimiz, federasyonumuz bu görevi bize teslim ederler ve uygun görürlerse biz bu aldığımız bayrağı ileriye taşımak isteriz. Güreş seyircisi de cazgıra not anlamında jüri, onlar da uygun görürse güreşe değer katmak için mücadeleye hazırız ve ömrümüzü feda ettik. Bu fedakar görevi yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.