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        Kırkpınar sevdalısı avukat görsel arşivi için bu sene de er meydanında

        Kırkpınar sevdalısı Antalyalı avukat Mehmet Eren, 16 yıldır Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelerek kamerasıyla çektiği görüntülerle güreşlerin görsel arşivini tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:34
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        Kırkpınar sevdalısı avukat görsel arşivi için bu sene de er meydanında
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        Kırkpınar sevdalısı Antalyalı avukat Mehmet Eren, 16 yıldır Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelerek kamerasıyla çektiği görüntülerle güreşlerin görsel arşivini tutuyor.

        Aynı zamanda eski pehlivan olan Eren, 1994-2001 yılları arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşip deste orta boy ve tozkoparan boyunda çeyrek finale kadar yükselme başarıları gösterdi.

        Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2007 yılında mezun olan Eren, Antalya Barosu'nda 17 yıldır avukatlık yapıyor.

        Kırkpınar'da güreşen birçok pehlivanı minik boydan bugün güreştiği boyuna kadar kaydeden Eren, uzun yıllar bu hobisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Eren, AA muhabirine, Kırkpınar'da 10 binlerce dakikalık arşive sahip olduğunu söyledi.

        Er meydanlarında uzun yıllar güreştiğini ve Kırkpınar'da da sahaya çıkma gururunu yaşadığını belirten Eren, 16 yıldır da dakika dakika pehlivanları kaydettiğini anlattı.

        Kırkpınar'ı "hayatın merkezi" olarak tanımlayan Eren, "Özellikle 1990 ve 2000 kuşağının tüm kayıtları bende var. Bugün burada güreş tutan pehlivanların birçoğunun minik boydan başa kadar bütün güreşleri bende mevcut. Bu konuda mütevazi olamayacağım en büyük arşiv bende hodri meydan diyorum. Toplamda 17 terabayt büyüklüğünde arşivim var. 10 binlerce dakika kaydımız mevcut." dedi.

        - "Bende bu coşku hiç bitmeyecek"

        Eren, Kırkpınar'da sıcak havada ve zorlu şartlarda çekim yapmanın kendisini yormadığını dile getirdi.

        Yıllar içinde büyük bir arşiv oluşturduğunu ve bundan büyük zevk aldığını anlatan Eren, şunları kaydetti:

        "İnsanın yaşadığını hissettiği anlar vardır. Benim anım burası işte, yaşadığımı hissettiğim an buralar. Kırkpınar'da günde ortalama 6 saat çekim yapıyorum. Belki şunu söylesem abes mi olur bilmiyorum ama 'Yargı erkinin en büyüğü Anayasa Mahkemesi Başkanlığı mı yoksa Ahmet Taşçı'nın tahtı mı' deseniz hiç kuşkusuz Taşçı'nın makamını seçerim.

        İçimdeki coşkuyu ifade etmek için bunu kullanıyorum. Vücudumun gittiği yere kadar devam ettireceğim. Bu coşkunun bittiği yere kadar desem daha iyi ifade ederim. Herhalde bende bu coşku hiç bitmeyecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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