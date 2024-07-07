Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Edirne Valiliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Burada, Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamlayıp şeref defterini imzaladı.

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