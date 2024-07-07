Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Edirne Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne Valiliğini ziyaret etti.
Burada, Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamlayıp şeref defterini imzaladı.
Yılmaz, makamında bir süre görüştüğü Vali Sezer'den şehirdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.