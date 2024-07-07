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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi:

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:39
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Kapıkule'de gurbetçilerle bir araya geldi:
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        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya geldi.

        Sırakaya'yı sınır kapısında Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık karşıladı.

        Gurbetçilerin Türkiye'den çıkışlarında uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi alan Sırakaya, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl en az iki defa gurbetçi vatandaşlarla Türkiye'ye giriş ve dönüşlerinde bir araya geldiklerini söyledi.

        Her yıl Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Sırakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bugün inşallah tüm günümüzü Kapıkule'de geçireceğiz. Yetkililerden aldığımız bilgiler çerçevesinde 22 Haziran- 6 Temmuz arasında sadece Kapıkule'den giriş yapan 269 bine yakın insanımız var. Toplam 5 kapımızdan 470 binden fazla insanın giriş yaptığını ifade ettiler. Sadece Kapıkule'den 66 bin araç, toplamda ise 119 bin aracın giriş yaptığı bir ortamda özellikle ben tüm personelimize yurt dışından gelen vatandaşlarımızın girişlerdeki sürelerinin kısaltılması noktasında göstermiş oldukları hassasiyete bir kez daha teşekkür ediyorum."

        Sırakaya, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarına her türlü kolaylığı sağlamanın temel görevleri olduğunu belirti.

        Yurt dışında yaşayan vatandaşların, tıpkı yurt içinde yaşayan insanlar gibi bu ülkenin birer asli unsuru olduğunu vurgulayan Sırakaya, "Bugün bir kez daha onlara hoş geldiniz diyorum, vatanınıza hoş geldiniz. İnşallah eylül ayında memleketlerine geri dönüşlerinde de uğurlamak için bir araya gelmiş olacağız." dedi.

        Sırakaya, konuşmasının ardından gurbetçilerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

        Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Sırakaya, memleketlerine gidenlere iyi yolculuklar diledi.

        Sırakaya'ya ziyaretlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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