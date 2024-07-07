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        Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı

        663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak havaya dayanamayan pehlivan, güreşirken bayıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:45
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        Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı
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        663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak havaya dayanamayan pehlivan, güreşirken bayıldı.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ediyor.

        Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.

        Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı.

        Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.

        Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.

        Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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