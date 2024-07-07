Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

Yılmaz'a ziyarette AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

Edirne programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, İl Başkanı Belgin İba ve il yönetimindekilerle görüştü.

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