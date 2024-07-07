Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına ziyarette bulundu.
Edirne programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, İl Başkanı Belgin İba ve il yönetimindekilerle görüştü.
Yılmaz'a ziyarette AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.
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