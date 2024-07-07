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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:34
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Edirne programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, İl Başkanı Belgin İba ve il yönetimindekilerle görüştü.

        Yılmaz'a ziyarette AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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