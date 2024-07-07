Edirne'de vatandaşları selamlayan Zeybek, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final güreşlerinde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

Başpehlivanlık güreşi sonrası doping kontrolü için numune veren Zeybek, daha sonra Sarayiçi'nden çıkarak faytonla kent merkezine geldi.

Atatürk Bulvarı'nda bekleyen vatandaşları selamlayan Zeybek, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara teşekkür etti.

Tebrikleri kabul eden Zeybek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Selimiye Camisi yanındaki hamama giden başpehlivan Zeybek, burada dua ederek hamama girdi.

Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, başpehlivanlığı kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Kırkpınar'da güreşmenin büyük bir heyecan olduğunu belirten Zeybek, "İnşallah önümüzdeki sene de kemeri kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olurum. Altın kemerle Antalya'ya dönmek isterim. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun, bu saate kadar beni bekleyenlere çok teşekkür ederim." diye konuştu.