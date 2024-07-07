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        Kırkpınar'ın yeni güreş ağasından er meydanına "kadınlara özel tribün" projesi

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Sarayiçi Er Meydanı'na kadınlara özel bin kişilik tribün yaptırılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:37 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:37
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        Kırkpınar'ın yeni güreş ağasından er meydanına "kadınlara özel tribün" projesi
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Sarayiçi Er Meydanı'na kadınlara özel bin kişilik tribün yaptırılacağını belirtti.

        Özünlü ile 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Seyfettin Selim, başpehlivanlık maçlarının ardından bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

        Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın marka değerinin yükseltilmesi için ağalığın önemli olduğunun altını çizdi.

        Trakya Üniversitesi mezunu olduğunu ve geçmişte Edirne'de yaşadığını dile getiren Özünlü, "1996'dan bu yana da Kırkpınar'ı takip ediyorum. Kafamızda birçok proje var hem şehir adına hem güreşler adına hem Kırkpınar'ın marka değerinin artırılması adına. Ben vekaleten ağayım, asaleten ağa değilim." şeklinde konuştu.

        Babasının geçmiş yıllarda Kırkpınar ağası olmak istediğini ve bu nedenle yarım kalan hikayeyi bugün tamamladığına işaret eden Özünlü, kendisine destek olan Seyfettin Selim'e teşekkür etti.

        Pek çok projesi olduğunun altını çizen Özünlü, "En çok önem verdiğimiz konulardan biri, bin kişilik kadın tribünün olması. Sadece kadınlara ait bir tribünün olması. Ben o zaman güreşlerin daha iyi geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Özünlü, Seyfettin Selim'in güreş adına çabalarının çok fazla olduğunu sözlerine ekledi.

        - Seyfettin Selim: "Kırkpınar ağalığı öyle kolay bir şey değil"

        Seyfettin Selim ise güzel bir Kırkpınar geçirildiğini belirtti.

        Yusuf Can Zeybek'in başpehlivan olmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Selim, kendi isteği ile ağalığı sevdiği bir iş insanına bıraktığını söyledi.

        Ağa adaylarından Ömür Bodenstaff'ın ağa adayı olarak çıkmasını eleştiren Selim, "Bugün mesela karşımıza çıkan şahsa bakın, ben burada emek vermişim 15 sene, bizim karşımıza ne olduğunu bilmediğimiz birini çıkarmak hiç güzel bir şey değil." dedi.

        Kırkpınar'ın bedelinin olduğunu dile getiren Selim, diğer aday olmasıydı belki ağalık bedelinin daha fazla olacağına inandığını belirtti.

        Selim, ağalığa aday olan kişilerden teminat bedeli alınmasını önerdi.

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