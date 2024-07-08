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        Edirne "çevre dostu" yeni bir OSB daha kazanıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesine kurulacak çevreye duyarlı organize sanayi bölgesinin (OSB) yapımına eylül ayında başlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:41
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        Edirne "çevre dostu" yeni bir OSB daha kazanıyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesine kurulacak çevreye duyarlı organize sanayi bölgesinin (OSB) yapımına eylül ayında başlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i ziyaret eden Vali Sezer, daha sonra meclis üyeleriyle bir araya geldi.

        Sezer, sanayi bölgelerinin ilçelerin kalkınması ve istihdamın artırılması için önem arz ettiğini dile getirdi.

        İlçeye kurulacak sanayi bölgesinin proje çalışmalarının hızla hazırlandığını belirten Sezer, eylül ayında temel atmayı planladıklarını ifade etti.

        Edirne'ye değer katacak çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Sanayi kuruluşlarından Uzunköprü'ye çok fazla talep var. Yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi firmaları bölgeye istiyoruz. Daha çok ihracata yönelik ve katma değer oluşturacak firmaların burada fabrika yapmalarını sağlayacağız.

        Köylerdeki gençlerimiz Çorlu, Çerkezköy ve Ergene tarafına çalışmaya gidiyor, köylerimiz boşalmış durumda. Organize sanayi bölgelerini gençlerin hem kendi memleketlerinde çalışmaları hem de boş zamanlarında tarımla uğraşmalarına imkan sağlamaları için yapıyoruz."

        Sezer, Keşan ve İpsala'daki organize sanayi bölgelerinin kurulum çalışmalarının da hızla ilerlediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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