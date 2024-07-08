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        Kırklareli'nde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı

        Kırklareli'nde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:36
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        Kırklareli'nde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı
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        Kırklareli'nde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde leyleğin yuvasından uçamadığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Ekipler itfaiye aracının merdiveni ile ulaştığı yuvada leyleğin ayağına ip dolandığını tespit etti.

        Ayağındaki ipler temizlenen leylek yeniden doğal ortamında bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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