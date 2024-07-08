Kırklareli'nde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı
Kırklareli'nde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde leyleğin yuvasından uçamadığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler itfaiye aracının merdiveni ile ulaştığı yuvada leyleğin ayağına ip dolandığını tespit etti.
Ayağındaki ipler temizlenen leylek yeniden doğal ortamında bırakıldı.
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