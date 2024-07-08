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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

        Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:49
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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Babaeski ilçesinde bir marketin deposunun bahçesindeki atık paletler henüz bilinmeyen nedenle yandı.

        Yangın rüzgarın etkisiyle hasat edilmiş buğday tarlasına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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