Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Babaeski ilçesinde bir marketin deposunun bahçesindeki atık paletler henüz bilinmeyen nedenle yandı.
Yangın rüzgarın etkisiyle hasat edilmiş buğday tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
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