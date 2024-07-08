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        Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, altın kemeri memleketi Antalya'ya ebedi götürmek istiyor

        662. ve 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl da başpehlivanlığı kazanıp altın kemeri memleketi Antalya'ya ebedi olarak götürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:51
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        Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, altın kemeri memleketi Antalya'ya ebedi götürmek istiyor
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        662. ve 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl da başpehlivanlığı kazanıp altın kemeri memleketi Antalya'ya ebedi olarak götürmek istiyor.

        Yusuf Can Zeybek, Edirne'de konakladığı otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, altın kemeri tekrar kuşandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Takım halinde bu yıl Kırkpınar'a iyi hazırlandıklarını ve sonucunu aldıklarını belirten Zeybek, "Ağır bir çalışma sürecinden geçtik. Kışın çok yoğun antrenmanlarımız oldu. Kırkpınar'a kadar 5 kamp atlattık." dedi.

        Zeybek, sezona iyi başladığını ancak sakatlıkları nedeniyle önemli güreşlerde kendini çok gösteremediğini ifade etti.

        Kırkpınar'dan iki hafta önce gerçekleşen Seka Park Yağlı Güreşleri'nde iyi sonuçlar elde ettiklerini anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

        "Orada da takım halinde 'Biz varız.' dedik. Tabii Kırkpınar'da da iki yıl üst üste kemer almak zor. Rakiplerimiz bizden iri ama biz her zaman cesaretimize, kendimize, kondisyonumuza güvendik. İnşallah önümüzdeki sene de üçüncü kez kemeri tekrar takıp kemerin ebedi sahibi olmak istiyoruz. Ebedi kemerde Ahmet Taşçı ustanın ahı var. Ustamızın ilk önce elini öpüp, helallik alıp öyle geleceğiz Edirne'ye."

        Başpehlivan Zeybek, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çalışmalarını daha yoğun geçireceğini vurguladı.

        Gelecek yıl Kırkpınar'ın daha zorlu geçeceğini anlatan Zeybek, "İkinci kemeri aldık, üçüncü kemer için herkes bize saldıracak. Bunun için daha iyi çalışıp inşallah üçüncü kemeri de alacağız." diye konuştu.

        - Edirnelilere teşekkür etti

        Final güreşinin ardından dün gece kent merkezinde geç saate kadar kendisini bekleyen Edirnelilere teşekkür eden Zeybek, şöyle devam etti:

        "Çok sayıda bekleyen vardı. Geçen yıl da caddede kemeri alıp Edirnelilerle buluştuk. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ayrıca kemer konusunda çok stresim yoktu. Takım benden daha çok stresliydi. Takım arkadaşlarıma güreşlerden önce 'Nasip olursa bu kemeri alıp çıkacağız buradan.' dedim. Bu kemeri önce Türkiye'mize, sonra Antalya'ya adıyorum. Antalya'ya bir ebedi altın kemer borcumuz var, inşallah bu borcu ödeyeceğiz. Antalya halkı güreşi çok seviyor ve çok destek veriyor. Ağalar olsun, belediye başkanları olsun yanımızdalar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu borcu ödememiz lazım. İnşallah seneye Antalya'ya kemer borcumuzu ödeyeceğiz."

        Zeybek'e açıklamasının ardından Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili ve otelin sahibi Güven Duvan çiçek, bir şekerleme firmasının müdürü Semih Iğdi de Edirne'nin yöresel lezzetlerinden badem ezmesi hediye etti.

        Altın kemeri kuşanan ve kupasını eline alan Zeybek, oteldeki sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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