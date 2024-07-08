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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde en çok madalyayı Antalyalı güreşçiler topladı

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl en çok madalya, geçen yıl olduğu gibi Antalya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:56
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde en çok madalyayı Antalyalı güreşçiler topladı
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl en çok madalya, geçen yıl olduğu gibi Antalya'ya gitti.

        Bu yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda 852 pehlivan güreşti, 14 farklı boyda 56 pehlivan kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

        Organizasyonda en çok madalyayı Antalyalı pehlivanlar elde etti.

        Başpehlivanlık final müsabakasında, Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş güreşti.

        Yusuf Can Zeybek, rakibini yenerek altın kemeri bir kez daha Antalya'ya götürdü.

        Antalya'nın yağlı güreşe verdiği destek ve önem, başpehlivanlar dışında 16 pehlivanın da dereceye girmesiyle kendini gösterdi.

        Madalya alan pehlivanların illere göre sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

        Antalya (16), İstanbul (7), Balıkesir (7), Bursa (5), Kocaeli (4), Ankara (3), Tokat (3), Çanakkale (2), Yalova (2), Muğla (2), Samsun (1), Çorum (1), Denizli (1), Amasya (1), Sakarya (1).

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