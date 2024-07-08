Edirne'de kamyonuna "çakar lamba" taktıran sürücüye ceza uygulandı
Edirne'de mevzuata aykırı "çakar lamba" kullanan kamyon sürücüsüne idari para cezası verildi.
Edirne'de mevzuata aykırı "çakar lamba" kullanan kamyon sürücüsüne idari para cezası verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarında çakar lamba kullandığını belirledikleri kamyonu durdurdu.
Sürücü F.B'ye idari para cezası uygulanırken kamyondaki çakar lamba sistemi söktürüldü.
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