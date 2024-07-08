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        Edirne'de kamyonuna "çakar lamba" taktıran sürücüye ceza uygulandı

        Edirne'de mevzuata aykırı "çakar lamba" kullanan kamyon sürücüsüne idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:13
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        Edirne'de kamyonuna "çakar lamba" taktıran sürücüye ceza uygulandı
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        Edirne'de mevzuata aykırı "çakar lamba" kullanan kamyon sürücüsüne idari para cezası verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarında çakar lamba kullandığını belirledikleri kamyonu durdurdu.

        Sürücü F.B'ye idari para cezası uygulanırken kamyondaki çakar lamba sistemi söktürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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