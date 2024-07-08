–Edirne'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 77,85 liradan satıldı.

Çatalçekiç, hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Ercan'a ETB Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç tarafından ilk mahsul ürün satışı anısına plaket verildi ve 100 litre mazot hediye edildi.

Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü ilçesinden Umut Orkun Ercan sezonun ilk ürünü süpürge telini borsaya getirdi.

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