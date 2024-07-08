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        Meriç Nehri hafta sonu kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak

        TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, 12-14 Temmuz tarihlerinde Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Kürek Kupası ve Masterler Yarışları'na sporseverleri davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:55
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        Meriç Nehri hafta sonu kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak
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        TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, 12-14 Temmuz tarihlerinde Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Kürek Kupası ve Masterler Yarışları'na sporseverleri davet etti.

        İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin artık kürek sporunun başkenti olduğunu belirtti.

        Kentte geçen yıllarda kürek festivalleri düzenlendiğini anımsatan İba, hafta sonu ise Türkiye Kürek Federasyonu tarafından ilk resmi şampiyonanın yapılacağını vurguladı.

        Edirne'de kürek sporunun yaygınlaşması için başlatılan çalışmaların karşılık bulduğunu belirten İba, Meriç Nehri'ne olimpik standartlarda kürek parkuru yapıldığını kaydetti.

        Hafta sonu yapılacak etkinliklere sporseverleri davet eden İba, "Edirne'nin ilk resmi kürek organizasyonu Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek. 12-14 Temmuz'da yapılacak kürek yarışlarına Edirne halkını ve spora gönül veren herkesi bekliyoruz. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana kürek sporunun gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapıyor. Nehirde kürek parkuru kuruldu, Edirne bundan sonra kürek sporunun başkenti olacak." ifadelerini kullandı.

        - Yarışlar hakkında

        Program, 12 Temmuz Cuma günü eleme yarışlarıyla başlayacak.

        Organizasyonun ikinci günü 13 Temmuz Cumartesi, yıldız erkekler, yıldız kadınlar ve küçük erkekler ile master erkekler, master kadınlar ve master mix yarışları, programın son günü 14 Temmuz Pazar ise genç erkekler, genç kadınlar, küçük kadınlar ile master erkek, master kadın ve master mix kategorilerinde yarışlar olacak.

        Yarışlara, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2024 yılı vizesi olan ve http://www.tkf.gov.tr/1/yarismakategorikatilimformu-5825.aspx formunu dolduran sporcular katılabilecek. "Yarışma Kategori Katılım Belgesi" çıkarılan sporcular ise bu belgelerini ibraz ederek yarışa dahil olacak.

        Her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, 15 yaş altı erkekler (KE), 15 yaş altı kadınlar (KK), 17 yaş altı erkekler (YE), 17 yaş altı kadınlar (YK), 19 yaş altı erkekler (GE) ve 19 yaş altı kadınlar (GK) kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere ise kupa verilecek.

        Türkiye Kürek Federasyonunun organize ettiği yarışın onur kurulunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve TED Edirne Koleji ve Kürek Kulübü Kurucusu Nesim İba yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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