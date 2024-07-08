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        Başpehlivan Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti

        662 ve 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:58
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        Başpehlivan Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti
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        662 ve 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a ziyarette bulundu.

        Selimiye Meydanı'ndaki tarihi belediye binasında gerçekleştirilen ziyarette Akın, Zeybek'i tebrik etti.

        Zeybek'in güreşlerin ilk günü kendisini ziyaret ettiğini belirten Akın, "Bana 'Pazartesi buraya başpehlivan olarak kupamla beraber geleceğim.' demişti. Gerçekten öyle de oldu. Tekrar tebrik ediyorum. Kıran kırana geçen bir mücadelenin sonucunda bu yıl yine Yusuf Bey başpehlivan oldu. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

        Kırkpınar organizasyonunu güzel bir şekilde atlattıklarını dile getiren Akın, pehlivanların ve güreşseverlerin organizasyondan memnun kaldığını kaydetti.

        Yusuf Can Zeybek ise 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de şampiyon olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini anlattı.

        Altın kemeri Antalya'ya götürmek için çalışacağını ifade eden Zeybek, Kırkpınar'a emek verenlere ve Edirnelilere teşekkür etti.

        Ziyarette Zeybek'in antrenörleri ile başpehlivanlar Osman Aynur ve Mustafa Batu da yer aldı.

        - Başpehlivana tava ciğer ikram edildi

        Başpehlivan Zeybek ve ekibini belediye çıkışında Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Uğurcan Imrak karşıladı.

        Imrak, Zeybek'e Edirne tava ciğeri ikram etti.

        Zeybek'in geçen yıl da başpehlivan olduğunu hatırlatan Imrak, "663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı yine Yusuf Can Zeybek oldu. Derneğimizin başkanı rahmetli Bahri Dinar'ın yaptığı bir ritüel vardı. Edirne tava ciğerini yiyen şampiyon olurdu. Biz de üçüncü kemer için tava ciğer dopingi verdik. İnşallah önümüzdeki yıl da kazanıp, altın kemerin ebedi sahibi olur." diye konuştu.

        Bu arada Zeybek, kendisine ilgi gösteren Polonyalı turistlerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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