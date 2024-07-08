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        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de, 18 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:30
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        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'de, 18 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesinde yaptığı çalışmada "hırsızlık" suçundan 18 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi yakaladı.

        Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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