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        Meriç Nehri'nde su akışının hızlanması için temizlik yapılacak

        Edirne'de kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde, akışın hızlandırılması ve kanallara su iletiminin sağlanması için temizlik çalışması yürütülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:44
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        Meriç Nehri'nde su akışının hızlanması için temizlik yapılacak
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        Edirne'de kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde, akışın hızlandırılması ve kanallara su iletiminin sağlanması için temizlik çalışması yürütülecek.

        Sınır hattında bulunan Uzunköprü ilçesi Çakmak köyü yakınındaki pompa istasyonuna suyun sağlıklı aktarılması ve tarımsal sulamanın sağlanması için nehir yatağında çalışma yapılacak.

        Bölgede incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi ile DSİ ekiplerinden bilgi aldı.

        Vali Sezer, "Orada bir çalışma yapıp nehrin suyunu bu tarafa alacağız. Su buraya pompa istasyonuna gelecek ve oradan sulama kanallarına basılacak. Tarımsal sulama yapılması için Ergene Nehri'ne aktarılacak. Nehir havzasında bir çalışma yapılarak su biraz bizim tarafa yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.

        Sezer, bölgede binlerce dönüm toprağı suyla buluşturacak Çakmak Barajı'ndaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

        Kış aylarında Meriç Nehri'nden baraja su basılacağını belirten Sezer, "Yaklaşık 1,5 kilometrelik iletim hattı var, o da bitirilecek. Bundan sonra bir sorun çıkmayacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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