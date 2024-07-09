Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Nakliye firmasının kadın güvenlik görevlisi tır şoförü oldu

        CİHAN DEMİRCİ - İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi 44 yaşındaki Gülsen Demirci, tır şoförü olma hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nakliye firmasının kadın güvenlik görevlisi tır şoförü oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi 44 yaşındaki Gülsen Demirci, tır şoförü olma hayalini gerçekleştirdi.

        Lojistik firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Demirci, 3 yıl önce tır şoförü olmaya karar verdi.

        Çalıştığı firmanın da desteğiyle eğitim alan, tır ehliyeti ve belgelerini tamamlayan Demirci, hayaline kavuştu. Demirci, titizliğiyle meslektaşlarının takdirini topluyor.

        "İkinci evim" dediği tıra ayakkabıyla binmeyen Demirci, tüm kontrollerini yaptıktan sonra firmasının belirlediği güzergahta direksiyon sallıyor.

        - "Tır bizim ikinci evimiz"

        Gülsen Demirci, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmada tır şoförlüğü yaptığını söyledi.

        Mesleğini 3 yıldır severek yaptığını belirten Demirci, "Büyük araç kullanma hevesim vardı. Çalıştığım firmada güvenlik görevlisiyken tırların arasında dolaşıyordum 'Ben de yapabilirim.' dedim. Firmamızın da destekleriyle bu işe başladım." dedi.

        İstanbul-Bulgaristan arası yük taşıdığını dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de İzmir, Ankara, Kayseri, Hatay ve Adana'ya gidiyorum ancak daha çok Bulgaristan'a dorse çekiyorum. Tır benim en çok zaman geçirdiğim yaşam alanım. Yola çıkmadan önce temizliğini yapıyorum. Yolda gerekli eşyalarımı yanıma alıyorum. Dorsemi taktıktan sonra evrakımı ve aracı kontrol ediyorum. Tır bizim ikinci evimiz ben bu yüzden ayakkabıyla girmiyorum. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, tırı da öyle temiz tutuyoruz kesinlikle ayakkabıyla binmiyoruz."

        Yemeklerini evde hazırlayıp yanına aldığını belirten Demirci, işi uzadığında ise dışarıdan yemek yediğini anlattı.

        Çocuklarının kendisinin tır şoförü olmasını istemediğini dile getiren Demirci, "Kocaman tır, onlar da korktular istemediler. Annem de hiç istememişti. Benim çok istediğimi görünce destek oldular. Annem halen korkuyor yola çıkarken 'dikkatli ol' diyor." ifadelerini kullandı.

        - "Yapamazsın, zorlanırsın dediler"

        Çevresindekilerin kendisine "yapamazsın, zorlanırsın" dediğini anlatan Demirci,"Kadınlar her işi yapabilir. Nasıl ki bir erkekten kadın doğum doktoru, terzi ve aşçı oluyorsa kadınlardan da tır şoförü olur. Bazen yolda giderken ve mola verdiğimiz yerlerde bakıyorlar, şaşırıyorlar. Tırdan inince de tebrik ediyorlar." diye konuştu.

        Demirci, tır şoförlerini en çok sınır kapılarında kuyrukta beklemenin yorduğunu ve bunun için tedbir alınması gerektiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Gözler Lazio'da!
        Gözler Lazio'da!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
        Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında i...
        Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında i...
        Meriç Nehri'nde su akışının hızlanması için temizlik yapılacak
        Meriç Nehri'nde su akışının hızlanması için temizlik yapılacak
        Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum (...
        Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum (...
        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Başpehlivan Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti
        Başpehlivan Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti