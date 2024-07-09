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        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı

        Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER), Gönüllü İlk Yardım Kursu'nu tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:38
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        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı
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        Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER), Gönüllü İlk Yardım Kursu'nu tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Sitesi Etkinlik Salonu'ndaki törende konuşan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2019'da kurulan merkezde yüzlerce kişinin ilk yardım eğitimi aldığını söyledi.

        İYEMER'in Türkiye'de valilikler bünyesinde açılan ilk ve tek ilk yardım eğitim merkezi olduğunu anımsatan Uysal, "Eğitmenlerimiz kamu kurumlarındaki personele ve köy köy dolaşarak vatandaşlara eğitim verdi. Son eğitim çalışmasında da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitim aldı. Acil durumlarda ilk yardım kısa sürede yapılmazsa ölüm oranı çok yüksek oluyor. Bu yüzden ilk yardımı bilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Uysal, merkez eğitmenlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.

        İYEMER Müdürü Ayten Ülgü Sünnetçiler ise 99 kişinin 3 gün boyunca ilk yardım eğitimi alarak katıldıkları sınavları başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

        Acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Sünnetçiler, ücretsiz eğitimlerle gönüllü ilk yardımcılar yetiştirildiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Törene, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu ve kursiyerler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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