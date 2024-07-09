Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması önerisi

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması önerisinde bulundu.

        Tekin, yaptığı yazılı açıklamada Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan Kırkpınar'ın dünyadaki en eski spor organizasyonlarından biri olduğunu belirtti.

        Kırkpınar'ın kent ekonomisine katkıları bulunduğunu ve bu durumun kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, geçen hafta 663'üncüsü düzenlenen organizasyonda sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

        Geçen yıl yaşanan otopark sorununa kısmen çözüm bulunduğunu ancak temel sorunların sürdüğünü iddia eden Tekin, "Her yıl söylüyoruz, hiç vakit kaybetmeden en kısa zamanda konusunda uzman kişileri bir araya getirerek bir çalıştay yapmak lazım. Şimdiden planlama yaparak önümüzdeki yılların Kırkpınar güreşlerine hazırlanmak gerekiyor." diye kaydetti:

        Tekin, daha güzel bir organizasyon için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok spor ve kültür organizasyonunun düzenlendiğini hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

        "Edirne Belediyesinin kısıtlı mali gücüyle böylesine önemli bir organizasyonun altından kalkmak mümkün değil, muhakkak suretle iktidarın mali destek sağlaması gerekir. Bununla birlikte Edirne Belediyesinin böylesine önemli bir organizasyonu bu anlayış ve bu sınırlı kadroyla yönetmesi de mümkün değildir. Teklifimiz şudur, malumunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen birçok spor ve kültür organizasyonları bulunmaktadır. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılması çok faydalı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının bu teklife olumlu yaklaşacağını düşünüyoruz. Tabi ki Edirne Belediyesinin de geçmişten gelen katkı ve tecrübeleri de dikkate alınarak Edirne Belediyesinin de paydaşlığında yürütülmelidir.

        Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer’in önderliğinde şehrin yöneticileri ve kanaat önderleri olarak bir araya gelelim. Adeta kasaba panayırına dönüşen Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonunu dünyanın sayılı spor organizasyonlarından biri haline getirelim. Teklimiz daha iyi, daha güzel bir Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılabilmesi içindir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı
        Edirne'de yaz kampındaki Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser verild...
        Edirne'de yaz kampındaki Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser verild...
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Meriç Nehri kürekte ilk resmi sınavına hazırlanıyor
        Meriç Nehri kürekte ilk resmi sınavına hazırlanıyor
        Nakliye firmasının kadın güvenlik görevlisi tır şoförü oldu
        Nakliye firmasının kadın güvenlik görevlisi tır şoförü oldu
        Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı