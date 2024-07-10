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        Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:31
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        Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı turizm işletmelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştiriyor.

        Erikli Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri, sahil şeridindeki işletmeleri denetledi.

        Jandarma yaz sezonu boyunca turizm bölgelerindeki faaliyetlerine devam edecek.

        - Dolandırıcılıkla mücadele bilgilendirmesi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde yaşayan vatandaşları dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik bilgilendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli, Keramettin ve Domurcalı köylerinde vatandaşlarla kahvede bir araya geldi.

        Dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik bilgilendirme gerçekleştiren ekipler, av tüfeği ruhsatını 1 Eylül'e kadar yenilemeyenlere 4 bin 538 lira cezai işlem uygulanacağı, düğün, nişan merasimlerinde silah ve havai fişek atılmaması konularında uyarıda bulundu.

        - Yolcu taşıyan araçlar denetlendi

        Edirne'de yolcu taşıyan araçlar denetlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Keşan-Malkara karayolunda yolcu taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde araçlarda takograf, taksimetre, emniyet kemeri ve lastik kontrolleri yaptı.

        Ekipler sürücüleri trafik güvenilği hakkında da bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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