Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Keşan-Malkara karayolunda yolcu taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde araçlarda takograf, taksimetre, emniyet kemeri ve lastik kontrolleri yaptı.

Dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik bilgilendirme gerçekleştiren ekipler, av tüfeği ruhsatını 1 Eylül'e kadar yenilemeyenlere 4 bin 538 lira cezai işlem uygulanacağı, düğün, nişan merasimlerinde silah ve havai fişek atılmaması konularında uyarıda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli, Keramettin ve Domurcalı köylerinde vatandaşlarla kahvede bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı turizm işletmelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

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