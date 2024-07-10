Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirneli gençler Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı

        Edirneli gençler Avrupa Birliği projesi kapsamında Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirneli gençler Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirneli gençler Avrupa Birliği projesi kapsamında Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı.

        Trakya Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre (TRAKDOSK), Slovakya, Litvanya, Portekiz ve TRAKDOSK işbirliğinde ERASMUS+KA1 projesi gerçekleştirildi.

        "SPORT2SAFETY-Sporu Kullanarak Gençlikte Şiddetin Önlenmesi" Projesi ile Portekiz'de Aveiro Cup 2024 futbol turnuvası düzenlendi.

        Edirne ekibi turnuvaya 6-17 yaş grubundan oluşan altyapı futbolcuları ve Kırkpınar Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan 18 kişilik takımla katıldı.

        Grup üçüncüsü olan takım turnuvayı 9. sırada tamamladı.

        Bu arada, TRAKDOSK ekibi turnuvanın başlangıcında talihsizlik yaşadı.

        Aktarmalı uçak seyahatinde spor malzemelerinin olduğu bagajlar Frankfurt'ta uçağa yetişmeyince ev sahibi organizasyon ve bölge takımları sosyal medya kampanyası başlatarak Edirne takımına ödünç forma ve krampon desteği sağladı.

        Edirne takımı ilk iki maçına ödünç malzemelerle çıkmak zorunda kaldı.

        Kırkpınar Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve takımın antrenörü Cenk Sezener, turnuvanın genç oyunculara futbol deneyimi kazandırdığını söyledi.

        Edirne Kırkpınar Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve takımın antrenörü Ergin Kubatlıoğlu ise gençlerin turnuvada farklı dil ve kültürleri öğrenme fırsatı bulduğunu kaydetti.

        TRAKDOSK Yönetim Kurulu üyesi ve projeler sorumlusu Bülent Bacıoğlu da Edirneli gençlere Avrupa fırsatları ve projeleri ile deneyim kazandırdıklarını söyledi.

        Turnuvanın gençler için uluslararası iletişim, işbirliği, fair play ve spor kariyeri açısından önemli deneyimler sunduğunu belirten Bacıoğlu, projeye destek veren Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, antrenörler, kulüp proje ekibi ve velilere teşekkür etti.

        Gençler turnuvadaki ödül töreninin ardından Edirne'ye döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaat maliyetinde 14 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 14 aylık zirve
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
        Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
        Edirne'de jandarma vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi
        Edirne'de jandarma vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması...
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması...
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı
        Edirne'de yaz kampındaki Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser verild...
        Edirne'de yaz kampındaki Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser verild...
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı