Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de üniversitenin botanik bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan botanik bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de üniversitenin botanik bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan botanik bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Üniversitenin botanik bahçesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına üniversite personeli de destek verdi.

        Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

        Yangında dumandan etkilenen bir üniversite personeli sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri

        Benzer Haberler

        Edirneli gençler Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı
        Edirneli gençler Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı
        Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
        Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
        Edirne'de jandarma vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi
        Edirne'de jandarma vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması...
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması...
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitimi aldı
        Edirne'de yaz kampındaki Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser verild...
        Edirne'de yaz kampındaki Balkanlar'dan gelen öğrencilere özel konser verild...