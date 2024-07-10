Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne ve Kırklareli'nde 40, Tekirdağ'da 35 dereceye ulaştı.

        Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

        Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

        İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen Arzu Aysun, AA muhabirine, Edirne'nin sıcak hava dolayısıyla kavrulduğunu söyledi.

        Kenti gezmeye geldiğini ancak sıcak havadan dolayı çok dolaşamadığını belirten Aysun, Edirne'nin İstanbul'dan daha sıcak olduğunu ifade etti.

        Özge Çağla Işıklar ise sıcak havanın bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirtti.

        Güneş gözlüğü ve güneş kreminin korunmak için yetersiz kaldığını anlatan Işıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması gerektiğini kaydetti.

        Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

        Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

        İşi gereği dışarıda olan vatandaşlar, ağaç ve bina gölgelerinden yürümeye çalıştı.

        Bazı vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve bahçelerde vakit geçirdi.

        Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kuşlar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

        Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da vatandaşlar, park, bahçe, cami avlusu gibi yerlerde vakit geçirerek dinlendi.

        Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize girdi.

        Yaz aylarında yoğun olan sahil dolgu alanının da sıcaktan dolayı sakin olduğu gözlendi.

        Vatandaşlardan Özcan Kalıntaş, havanın çok bunaltıcı olduğunu, zorunlu olmadıkça gölge yerlerden ayrılmamaya çalıştığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Üniversite çatısında yangın!
        Üniversite çatısında yangın!
        Naldo: Bu acının bedeli kaç yıldır?
        Naldo: Bu acının bedeli kaç yıldır?
        İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!
        İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Gaziantep'teki gölet faciasında kahreden detay
        Gaziantep'teki gölet faciasında kahreden detay
        İsrail 9 ayda 400'ü aşkın okulu bombaladı!
        İsrail 9 ayda 400'ü aşkın okulu bombaladı!
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 23 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de üniversitenin botanik bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de üniversitenin botanik bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Edirneli gençler Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı
        Edirneli gençler Portekiz'de futbol turnuvasına katıldı
        Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
        Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
        Edirne'de jandarma vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi
        Edirne'de jandarma vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi