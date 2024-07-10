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        Edirne'de çiftlikten karavan çalan 3 zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çiftlikten karavan çalan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:45
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        Edirne'de çiftlikten karavan çalan 3 zanlı tutuklandı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çiftlikten karavan çalan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırcasalih beldesindeki bir çiftlikten karavan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma timleri yaptıkları çalışmada, karavanı çaldığı belirlenen T.S, E.D. ve O.Ü'yü saklandıkları adreslerde yakaladı.

        Zanlıların çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydının olduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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