Edirne'de çiftlikten karavan çalan 3 zanlı tutuklandı

Zanlıların çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydının olduğu belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma timleri yaptıkları çalışmada, karavanı çaldığı belirlenen T.S, E.D. ve O.Ü'yü saklandıkları adreslerde yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırcasalih beldesindeki bir çiftlikten karavan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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