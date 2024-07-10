Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında Utku Z'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Oay yerine itfaiye, polis, sağlık ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinleri tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
Şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibine olayla ilgili bilgi verildi.
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